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В «Оренбурге» рассказали, что заработали на Сычевом в 20 раз больше, чем заплатили

В «Оренбурге» рассказали, что заработали на Сычевом в 20 раз больше, чем заплатили
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал уход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов». На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», — приводит слова Еремякина пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

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