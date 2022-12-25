В «Оренбурге» рассказали, что заработали на Сычевом в 20 раз больше, чем заплатили
Поделиться
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал уход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов». На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», — приводит слова Еремякина пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
14:08
-
14:07
-
13:50
-
13:46
-
13:38
-
13:36
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:13
-
13:03
-
12:53
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:11
-
11:57
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:32
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент