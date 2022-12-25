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Хави попросит Бускетса остаться в «Барсе» ещё на сезон или до следующей зимы

Хави попросит Бускетса остаться в «Барсе» ещё на сезон или до следующей зимы
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес попытается убедить Серхио Бускетса остаться в клубе.

В ближайшие несколько дней Хави встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Все в клубе, от игроков до руководителей, чувствуют, что Серхио хочет уйти летом, когда срок его действующего контракта с «Барсой» истечёт. Хави попытается повлиять на решение Бускетса.

Тренер попросит полузащитника провести в «Барселоне» ещё один сезон. Если Бускетс откажется, то Хави попросит его остаться в клубе хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в «Интер Майами», так как сезон в МЛС начинается зимой. Тренер понимает, что переубедить Серхио будет очень сложно. Об этом сообщает AS.

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