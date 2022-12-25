Каррагер рассказал об игроках, впечатлявших его на тренировках «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игроках, сильнее всех впечатлявших его на тренировках команды.
«Когда я пришёл в клуб, сильнее всех с большим отрывом выделялся Джон Барнс. Думаю, когда вы слышите, как такие игроки, как я, Джейми Реднапп или Бобби Фаулер, рассказывают о Джоне Барнсе, они говорят о том, как он заставлял их удивляться каждый день.
Если же говорить о всей карьере за «Ливерпуль», то я бы поставил на первое место Луиса Суареса. Качество игры, которое он показывал в матчах, не отличалось от тренировок. В этом плане мы похожи, хотя, очевидно, у меня не было такого качества. Он и Стивен Джеррард были теми, кто действительно выделялся.
Кто лучше всех исполнял различные трюки на тренировках? Уссама Ассаиди. Он не был хорош в матчах, но на тренировках делал такие вещи, которые заставляли подумать: «Боже мой!» — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
- 25 декабря 2022
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