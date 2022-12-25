CМИ: Карраско попросил руководство «Атлетико» продать себя
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Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско попросил руководство испанской команды продать себя в ближайшее время. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
По сведениям источника, отношения между правлением «Атлетико» и Карраско испортились после того, как клуб отказался от своего первоначального решения о продлении контракта с игроком сборной Бельгии. Контракт Карраско действует до июня 2024 года, но и «Атлетико», и сам Карраско надеются, что их пути разойдутся в январское трансферное окно.
29-летний Карраско в 27 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Иван Ракитич троллит Ромелу Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ. Видеоролик:
Новость по теме«Атлетико» готов продать Карраско в январе
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