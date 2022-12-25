Каррагер рассказал о забавном моменте с участием Пепе Рейны
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об эпизоде, произошедшем на тренировке «Ливерпуля» с участием голкипера Пепе Рейны и тренера Рафаэля Бенитеса.
«Смешной эпизод на тренировке? Вспоминается забавный момент с участием Пепе Рейны. Вратари просто обожают пинать мячи по всему тренировочному полю. Он пытался попасть с одного края в другой. В этот момент Рафа [Бенитес] проходил мимо, примерно в 10 ярдах от него, и он ударил по мячу, который попал ему прямо в голову.
Мы все такие: «О Боже!». Рафа был сбит с ног и распластался на земле. Это был тот случай, когда мы должны были убедиться, что с ним всё в порядке, прежде чем рассмеяться. Вот что приходит на ум», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
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