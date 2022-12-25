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Андрес Иньеста опубликовал пожелания «Барселоне» на 2023 год

Андрес Иньеста опубликовал пожелания «Барселоне» на 2023 год
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста поделился пожеланиями на 2023 год.

«Здоровья. Здоровья мне и моей семье. После этого продолжать наслаждаться футболом, а «Барселоне» — выигрывать титулы, за которые она борется», — приводит слова Иньесты Marca.

38-летний Иньеста был футболистом «Барселоны» с 1996 по 2018 год. В 674 матчах за испанскую команду он забил 57 голов и отдал 138 результативных передач.

Напомним, «Барселона» набрала 37 очков в 14 турах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы команда Хави встретится с «Манчестер Юнайтед».

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