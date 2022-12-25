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«Аль-Насср» хочет бесплатно подписать не только Роналду, но и Канте

«Аль-Насср» хочет бесплатно подписать не только Роналду, но и Канте
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Саудовский клуб «Аль-Насср», который близок к подписанию контракта со свободным агентом Криштиану Роналду, хочет на подобных условиях подписать и полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, чьё соглашение с командой истекает в 2023 году. Об этом сообщает Foot Mercato.

Сейчас у «Аль-Нассра» восемь иностранных футболистов при лимите в семь человек. Для прибытия Роналду потребуется продажа как минимум двух игроков, продажа иностранцев понадобится и в случае перехода Канте летом 2023 года.

Напомним, «Аль-Насср» хочет собрать в своей команде ряд сильнейших футболистов, чтобы через них продвигать свою заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты футболистам? Видеоролик:

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