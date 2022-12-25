«Интер» интересуется форвардом сборной Франции Тюрамом

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 25-летний французский футболист попал в сферу интересов миланского «Интера». Однако для организации трансфера итальянскому клубу необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов. Ранее сообщалось, что в услугах Тюрама заинтересован лондонский «Арсенал».
Тюрам выступает за «Боруссию» М с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
В составе сборной Франции Тюрам дошёл до финала чемпионата мира в Катаре, где его команда уступила Аргентине (3:3, 2:4 пен.). В пяти матчах турнира форвард отдал две результативные передачи.
- 25 декабря 2022
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