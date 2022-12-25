СМИ: «Зенит» практически договорился о переходе Языджи. Им также интересуется «Динамо»

Полузащитник «Трабзонспора», выступающий за команду на правах аренды из «Лилля», Юсуф Языджи в ближайшее время станет игроком «Зенита». 25-летним футболистом также интересуется московское «Динамо». Об этом сообщает Aksam.

По сведениям источника, «Зенит» готов сделать последние шаги, чтобы завершить трансфер. Стороны сошлись практически во всех аспектах. Не сообщается, арендует ли российский клуб футболиста или оформит полноценный трансфер.

25-летний Языджи — воспитанник «Трабзонспора». В 2019 году он перешёл в «Лилль», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Вторую половину сезона-2021/2022 Языджи выступал за ЦСКА, в составе которого в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.