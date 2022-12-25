Владимир Сычевой объяснил, почему будет играть за «Крылья Советов» под фамилией Писарский

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой объяснил, почему собирается играть за самарскую команду под фамилией Писарский.

«У меня отчим Писарский, он с детства, он меня воспитал. Я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт.

Как долго нужно будет привыкать к новой фамилии? В любом случае придётся привыкать. Я уже говорил, это как с новым коллективом для меня, в который мне тяжело вливаться. Но это опыт. Думаю, нужно спокойно забить первый гол за «Крылья» и будет всё замечательно, — рассказал Сычевой в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.