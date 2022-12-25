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Владимир Сычевой раскрыл секреты своей результативности в РПЛ

Владимир Сычевой раскрыл секреты своей результативности в РПЛ
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой (Писарский) высказался о своей результативности в Российской Премьер-Лиге.

«Можно сказать, что вот, нужно дорабатывать после тренировок, это и так понятно. Я верующий человек, считаю, что это всё благодаря всевышнему. У меня постоянно крутится в голове: «я должен забить, я должен забить». Когда ты этого желаешь, у тебя получается. Бывает доля везения, мастерство. У меня всё в совокупности: я остаюсь после тренировок, дополнительно прокручиваю в голове. Если я не забил — сыграл плохо. Это меня мотивирует», — сказал Сычевой в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

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