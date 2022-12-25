Владимир Сычевой раскрыл секреты своей результативности в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой (Писарский) высказался о своей результативности в Российской Премьер-Лиге.
«Можно сказать, что вот, нужно дорабатывать после тренировок, это и так понятно. Я верующий человек, считаю, что это всё благодаря всевышнему. У меня постоянно крутится в голове: «я должен забить, я должен забить». Когда ты этого желаешь, у тебя получается. Бывает доля везения, мастерство. У меня всё в совокупности: я остаюсь после тренировок, дополнительно прокручиваю в голове. Если я не забил — сыграл плохо. Это меня мотивирует», — сказал Сычевой в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.
- 25 декабря 2022
-
17:13
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
15:41
-
15:40
-
15:23
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:37
-
14:23
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:50
-
13:46
-
13:38
-
13:36
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:13
-
13:03
-
12:53
-
12:51