Александр Медведев: Самошников может перейти в «Зенит»? Слухи не комментируем

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Ильи Самошникова из «Рубина».

«Мы слухи не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что основными претендентами на подписание Ильи Самошникова являются «Локомотив» и «Зенит». «Локомотив» готов подписать контракт с игроком только летом. «Динамо» в августе нынешнего года также проявляло интерес к Самошникову, однако трансфер сорвался из-за проблем защитника со здоровьем. Не исключён и интерес «Краснодара» к игроку. ЦСКА и «Спартак» не заинтересованы в подписании Самошникова. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.