Владимир Сычевой рассказал, почему в финале ЧМ-2022 болел за сборную Франции

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, что на чемпионате мира в Катаре болел за сборную Франции.
«Я смотрел только полуфиналы и финалы, болел за сборную Франции. Нет, за Месси я не болел. Мне нравится Мбаппе, проиграли, но ничего страшного», — сказал Сычевой в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла Марокко (2:0), в другом матче Аргентина разгромила Хорватию (3:0). В финале турнира аргентинцы одержали победу в серии пенальти, не позволив Франции защитить титул чемпиона мира.
О переходе Сычевого в «Крылья Советов» из «Оренбурга» было объявлено сегодня, 25 декабря. Напомним, Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.
- 25 декабря 2022
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