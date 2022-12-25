Сёюнджю близок к переходу в «Атлетико»

Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Сообщается, что сделка ещё не заключена, но переговоры «Атлетико» с «Лестером» продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время. Защитником также интересовались «Рома» и «Астон Вилла», но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока. Об этом сообщает в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года, за него заплатили «Фрайбургу» больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник в шести матчах во всех турнирах провёл на поле 432 минуты, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Лестером» истекает в конце сезона-2022/2023.