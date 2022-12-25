Отец Куньи раскритиковал систему игры Диего Симеоне
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Отец бывшего футболиста «Атлетико» Матеуса Куньи объяснил причины ухода игрока из клуба.
«В этой системе Симеоне ни один нападающий не сможет преуспеть. Это очень сложно. Он будет работать с хорошим тренером [Лопетеги], который часто ему звонил. Это тренер международного уровня. Готовимся к новому вызову с уверенностью. Появилось предложение, от которого было невозможно отказаться. Возможно, владелец клуба и болельщики хотели, чтобы он продолжал, но мы должны были воспользоваться предложением», — приводит слова Кармело Куньи Marca со ссылкой на Globo Esporte.
Матеус Кунья стал игроком «Вулверхэмптона». В 54 матчах в составе «Атлетико» игрок забил семь голов. Ранее футболист поблагодарил болельщиков «Атлетико» в соцсети.
Новость по темеМатеус Кунья попрощался с «Атлетико» в социальной сети
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