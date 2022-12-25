Отец Куньи раскритиковал систему игры Диего Симеоне

Отец бывшего футболиста «Атлетико» Матеуса Куньи объяснил причины ухода игрока из клуба.

«В этой системе Симеоне ни один нападающий не сможет преуспеть. Это очень сложно. Он будет работать с хорошим тренером [Лопетеги], который часто ему звонил. Это тренер международного уровня. Готовимся к новому вызову с уверенностью. Появилось предложение, от которого было невозможно отказаться. Возможно, владелец клуба и болельщики хотели, чтобы он продолжал, но мы должны были воспользоваться предложением», — приводит слова Кармело Куньи Marca со ссылкой на Globo Esporte.

Матеус Кунья стал игроком «Вулверхэмптона». В 54 матчах в составе «Атлетико» игрок забил семь голов. Ранее футболист поблагодарил болельщиков «Атлетико» в соцсети.