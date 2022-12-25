Эрик тен Хаг рассказал, какой футбольный подарок хотел бы получить на Рождество

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, какой подарок, связанный с футболом, он хотел бы получить на Рождество.
«Я бы сказал, что это билет на большую игру. И, думаю, «Юнайтед» должен в ней участвовать», — передаёт слова тен Хага пресс-служба клуба.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 26 очков за 14 матчей и занимают пятую позицию в турнирной таблице. От «Тоттенхэма», который находится на четвёртой позиции в зоне Лиги чемпионов, команду тен Хага отделяет три очка, при этом у манкунианцев есть игра в запасе.
В Лиге Европы английский клуб в двухматчевом противостоянии сразится с «Барселоной». Первая встреча состоится 16 февраля в Испании.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 25 декабря 2022
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