Левандовски рассказал о целях «Барселоны» на вторую половину сезона

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскрыл цели каталонского клуба на остаток нынешнего сезона.
«Мы хотим выиграть Лигу Европы. Первый матч будет с «Манчестер Юнайтед», и он будет очень сложным. Путь к победе очень долог, всё, что мы можем сделать, это думать только о своей игре, чтобы соответствовать своему сопернику. Победа в Лиге чемпионов теперь остаётся только мечтой. Я также хочу, чтобы мы победили в Ла Лиге, это одна из наших целей на этот сезон», — приводит слова Левандовского журналист Джанлука Ди Марцио.
Первый матч «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы состоится 16 февраля в Испании. Ответная встреча пройдёт 23 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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