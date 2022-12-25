Экс-форвард «МЮ» Энди Коул отреагировал на сравнение с игроком «Ливерпуля» Нуньесом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул отреагировал на сообщение одного из фанатов, сравнившего его с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, которого критиковали за промах в 1/8 финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (2:3). Болельщик написал, что «даже Энди Коул в своё время часто промахивался».

«Коул… Нуньес… не уверен, что такую чушь вообще надо было затевать! Но сейчас Рождество, сезон праздника… Я счастлив, что вышел на пенсию… Пять чемпионских титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, один Кубок лиги, одна Лига чемпионов. 187 голов, из которых один с пенальти», — написал Коул на своей странице в социальных сетях.

В ответ на это фанат извинился и признался, что упомянул Коула, скорее, в поддержку Нуньеса. Позже экс-игрок «красных дьяволов» отреагировал и на это сообщение.

«Люди должны перестать неуважительно относиться к моему имени, потому что я больше не играю в футбол. Я просто тихий парень, живущий своей жизнью. Почему люди думают, что могут не уважать меня? Посмотрите на мои цифры и сравните их с чьими-либо ещё», — написал Коул болельщику.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса