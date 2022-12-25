Билялетдинов: Пиняев — хорошая инвестиция для «Локомотива». Может стать ключевым игроком

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем переходе Сергея Пиняева в «Локомотив». Ранее молодой форвард покинул «Крылья Советов».
«Думаю, что Пиняев выбрал вариант на перспективу. «Локомотив» начал укреплять состав, им просто необходимо выбираться из подвала. Пиняев и остальные молодые ребята, тот же Глушенков, могут помочь им в этом. Виден взаимный интерес игрока, клуба и каких-то агентских дел. Думаю, что для игрока это неплохой трансфер.
Не думаю, что «Локомотив» может вылететь. При всём уважении к «Крыльям Советов» они будут послабее. Рано или поздно москвичи исправят ситуацию, в которой они сейчас находятся. Пиняев может стать одним из ключевых игроков «Локомотива». Перспектива есть. Хорошая инвестиция со стороны клуба. Дальше всё зависит от самого Сергея», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 25 декабря 2022
-
18:35
-
18:31
-
18:22
-
18:00
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:13
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
15:41
-
15:40
-
15:23
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:37
-
14:23
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:50
-
13:46
-
13:38
-
13:36