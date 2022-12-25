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Билялетдинов: Пиняев — хорошая инвестиция для «Локомотива». Может стать ключевым игроком

Билялетдинов: Пиняев — хорошая инвестиция для «Локомотива». Может стать ключевым игроком
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем переходе Сергея Пиняева в «Локомотив». Ранее молодой форвард покинул «Крылья Советов».

«Думаю, что Пиняев выбрал вариант на перспективу. «Локомотив» начал укреплять состав, им просто необходимо выбираться из подвала. Пиняев и остальные молодые ребята, тот же Глушенков, могут помочь им в этом. Виден взаимный интерес игрока, клуба и каких-то агентских дел. Думаю, что для игрока это неплохой трансфер.

Не думаю, что «Локомотив» может вылететь. При всём уважении к «Крыльям Советов» они будут послабее. Рано или поздно москвичи исправят ситуацию, в которой они сейчас находятся. Пиняев может стать одним из ключевых игроков «Локомотива». Перспектива есть. Хорошая инвестиция со стороны клуба. Дальше всё зависит от самого Сергея», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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