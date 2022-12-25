Эвра: у «Челси» не может быть оправданий, команда должна проснуться

Бывший крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением, что теперь у «Челси», который находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата, не может быть оправданий, так как за прошедший месяц главный тренер Грэм Поттер должен был лучше узнать свою команду.

«Я думаю, что теперь у «Челси» не может быть никаких оправданий, потому что у игроков, которые не поехали на чемпионат мира, был месяц, чтобы подготовиться, а у Поттера был шанс получше узнать свою команду. Для такого клуба, как «Челси», нет оправданий, им пора проснуться и влиться в этот сезон», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

Следующий матч «Челси» проведёт во вторник, 27 декабря, когда встретится с «Борнмутом». Игра начнётся в 20:30 мск.

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