Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвра: многие называют сюрпризом третье место «Ньюкасла» в таблице, но это не так

Эвра: многие называют сюрпризом третье место «Ньюкасла» в таблице, но это не так
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о «Ньюкасле», который находится на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

«В той же игре с «Челси» они были очень активны, агрессивны. Многие говорят, что их положение в турнирной таблице — это сюрприз. Но когда смотришь на их игру, то ничего удивительного в этом нет. У них есть чёткий план, а каждый игрок знает, что нужно делать на поле. Поэтому мы должны отдать должное Эдди Хау — он проделывает потрясающую работу. Руководство могло купить опытного тренера с большим именем, но они взяли именно Хау. Так что я думаю, что правление и персонал клуба действительно связаны между собой», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

Новость по теме
Экс-игрок «МЮ» Эвра: я действительно хочу, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022