Эвра: многие называют сюрпризом третье место «Ньюкасла» в таблице, но это не так

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о «Ньюкасле», который находится на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

«В той же игре с «Челси» они были очень активны, агрессивны. Многие говорят, что их положение в турнирной таблице — это сюрприз. Но когда смотришь на их игру, то ничего удивительного в этом нет. У них есть чёткий план, а каждый игрок знает, что нужно делать на поле. Поэтому мы должны отдать должное Эдди Хау — он проделывает потрясающую работу. Руководство могло купить опытного тренера с большим именем, но они взяли именно Хау. Так что я думаю, что правление и персонал клуба действительно связаны между собой», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

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