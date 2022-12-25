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Артета: Дэвид Мойес вывел «Вест Хэм» на новый уровень

Артета: Дэвид Мойес вывел «Вест Хэм» на новый уровень
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча с «Вест Хэмом» поделился мнением о наставнике команды Дэвиде Мойесе, с которым они вместе работали в «Эвертоне». «Канониры» находятся на первой строчке турнирной таблицы, а «молотобойцы» — на 16-й.

«Вест Хэм» крайне опасен, потому что я точно знаю, что Дэвид Мойес очень, очень усердно работал с командой. С тех пор, как он возглавил клуб, он максимально увеличил потенциал этой команды и вывел её на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, в этот период, и я уверен, что это будет очень трудный матч.

Он сильно повлиял на меня, поэтому я благодарен ему прежде всего за доверие, которое он оказал мне, и за то, как много я узнал от него на поле и за его пределами о построении команды, о том, как найти нужных игроков для команды, чтобы построить то, что я хочу. Он всегда поддерживал меня во всём. С ним у меня связаны невероятные воспоминания, потому что мы очень успешно провели время», — приводит слова Артеты talkSPORT.

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