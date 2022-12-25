Погба назвал условие, при котором Алекс Фергюсон был бы успешен в современном футболе

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», заявил, что бывший главный тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон смог бы добиться успеха в современном футболе, но только при наличии всех сотрудников тренерского штаба, работавших с шотландцем ранее.



«Фергюсон ничего не делал, это был не тот тренер, которого мы видим сейчас в лице Хосепа Гвардиолы. Испанец гораздо больше говорит.



Не думаю, что Фергюсон был таким. Думаю, у него был необходимый персонал и игроки, поэтому ему не нужно было этого делать.



Смог бы Фергюсон добиться успеха в современном футболе? Если у него в штабе будут те же люди, что и раньше, то да», — приводит слова Погба Daily Mail.



Француз покинул «красных дьяволов» в 2012 году после конфликта с шотландским специалистом, но в 2016 году вернулся в клуб.

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