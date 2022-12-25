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Созин: если есть малейшие сомнения, что Россию не примут в Азию — стоит остаться с УЕФА

Созин: если есть малейшие сомнения, что Россию не примут в Азию — стоит остаться с УЕФА
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Градус обсуждений возможного перехода РФС очень высок. Но главное – есть ли у РФС или политиков договорённости с АФК и ФИФА, что нам дадут участвовать в отборе к ЧМ-2026, не будет ли коалиций стран Азии, которые не захотят с нами играть. Если договорились – надо уходить. Но если есть малейшие сомнения, что Россию примут – стоит остаться с УЕФА. Сколько ждать? Ни один человек на планете не скажет. Маловероятно, что это будет завтра, через год – возможно. Всем рулит политика. Поэтому решение Дюкова и исполкома должно быть взвешенным, и если есть шанс, что мы уйдём в Азию, а нам и там не дадут играть – не стоит ничего менять», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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