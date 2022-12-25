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«Атлетико» объявил о переходе своего футболиста в «Вулверхэмптон»

«Атлетико» объявил о переходе своего футболиста в «Вулверхэмптон»
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Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья официально покинул мадридский клуб и перешёл в английский «Вулверхэмптон». Об этом «матрасники» объявили на своей официальной странице в социальных сетях.

«Наш клуб достиг соглашения с «Вулверхэмптон Уондерерс» об аренде Матеуса Куньи с правом выкупа. Бразильский форвард, приехавший в наш клуб летом 2021 года, провёл в общей сложности 54 официальных матча в составе «матрасников», раздав в общей сложности шесть результативных передач и забив семь мячей в нашей футболке. От «Атлетико» Мадрид мы желаем Матеусу Кунье успехов на новом этапе профессиональной карьеры», — говорится в официальном заявлении испанского клуба.

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