Спортивный директор «Аль-Нассра» прокомментировал слухи о переходе Роналду

Спортивный директор «Аль-Нассра» Марсело Салазар прокомментировал информацию о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени может перейти в клуб.

«Я не уполномочен говорить «да» или «нет». Подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года в стране и в мировом футболе и что должно быть предпринято вышестоящими органами. Что я могу сказать, так это то, что Криштиану Роналду — один из лучших в истории футбола. Он всегда был для меня примером как спортсмен, за волю, которую он проявляет к победе. И потом, как гражданин Португалии я всегда за него болел. В нужное время будущее откроется всем», — приводит слова Салазара Record.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду может подписать контракт с клубом до 2030 года, согласно которому он 2,5 года будет выступать в качестве игрока, после чего станет послом Саудовской Аравии.

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