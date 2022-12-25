«С Холандом у них действительно есть шанс». Эвра — о потенциальной победе «Ман Сити» в ЛЧ

Бывший крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра ответил на вопрос, поможет ли норвежский нападающий Эрлинг Холанд выиграть Лигу чемпионов для «Манчестер Сити».

«В тот год, когда«Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси», Гвардиола решил отказаться от использования нападающего в своей схеме, и в этом была главная проблема. И когда Кун Агуэро получал множество травм по ходу того сезона, это оказывало дополнительное давление на Пепа Гвардиолу.

Холанд на поле может делать всё, и он может снова позволить «горожанам» мечтать о том, чтобы прикоснуться к трофею Лиги чемпионов. И с Эрлингом у них действительно есть шанс», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

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