Спортдир «Аль-Нассра» ответил на критику чемпионата Саудовской Аравии

Спортивный директор «Аль-Нассра» Марсело Салазар поделился мнением о критике чемпионата Саудовской Аравии, а также рассказал о главной цели клуба.
«Критиковать то, что игнорируется, очень легко. Я здесь уже пять лет, и все игроки, с которыми я разговаривал, очень положительно удивляются, когда приезжают сюда, оценивая высокий уровень чемпионата. Это произошло с Луисом Густаво, который является игроком сборной Бразилии и выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией». Это нормально для тех, кто этого не знает.
Наша основная цель — снова стать чемпионами. Последний чемпионат, который мы выиграли, был в сезоне-2018/2019. С тех пор именно «Аль-Хиляль», наш главный соперник, выиграл три уже оспариваемых турнира», — приводит слова Салазара Record.
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