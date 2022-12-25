«Арсенал» не сумел выиграть чемпионат за последние пять раз, когда лидировал в Рождество
Поделиться
Лондонский «Арсенал» ни разу не смог выиграть национальное первенство Англии за последние пять случаев, когда команда возглавляла турнирную таблицу в Рождество, сообщает статистический портал Squawka.
В 1952 году команда в итоге заняла третью позицию, в 1987-м и 1990-м – четвёртую, в 2003-м – вторую, а в 2008 году «канониры» заняли третье место.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 37 очков в 14 матчах и опережают действующего чемпиона – «Манчестер Сити» — на пять очков.
В ближайшем матче АПЛ «канонирам» предстоит встреча с «Вест Хэмом». Она состоится завтра, 26 декабря (23:00 мск).
Последнее чемпионство «Арсенал» отпраздновал по итогам сезона-2003/2004.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:25
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:50
-
19:41
-
19:26
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:31
-
18:22
Партнерский контент