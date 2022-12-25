«Арсенал» не сумел выиграть чемпионат за последние пять раз, когда лидировал в Рождество

Лондонский «Арсенал» ни разу не смог выиграть национальное первенство Англии за последние пять случаев, когда команда возглавляла турнирную таблицу в Рождество, сообщает статистический портал Squawka.



В 1952 году команда в итоге заняла третью позицию, в 1987-м и 1990-м – четвёртую, в 2003-м – вторую, а в 2008 году «канониры» заняли третье место.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 37 очков в 14 матчах и опережают действующего чемпиона – «Манчестер Сити» — на пять очков.



В ближайшем матче АПЛ «канонирам» предстоит встреча с «Вест Хэмом». Она состоится завтра, 26 декабря (23:00 мск).

Последнее чемпионство «Арсенал» отпраздновал по итогам сезона-2003/2004.

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