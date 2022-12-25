Патрис Эвра назвал игрока «Манчестер Юнайтед», впечатлившего его в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал футболиста «красных дьяволов», который больше других впечатлил его по ходу нынешнего сезона.

«Лучший игрок в этом сезоне в команде? Лисандро Мартинес. В самом начале, когда он только перешёл, все говорили только о его росте. Но он питбуль. Это злой питбуль. Это то, что в «Юнайтед» хотят видеть. Лисандро южноамериканский игрок, и в них есть эта страсть, злость, которую они выплёскивают на поле. Они играют от всего сердца, и мне это нравится. Он хочет пролить кровь за клуб», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

Мартинес перешёл в стан «красных дьяволов» летом 2022 года из амстердамского «Аякса». Защитник провёл за клуб 21 матч во всех турнирах.

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