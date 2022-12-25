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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может уйти в аренду в январе

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может уйти в аренду в январе
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может быть отдан в аренду в январское трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что игрок выведен из основного состава команды из-за того, что вернулся из расположения сборной с лишним весом.

Как сообщает источник, аренда будет оптимальным вариантом для игрока, который не имеет в клубе постоянной игровой практики в этом сезоне. Филлипс после переезда в Манчестер из «Лидса» провёл лишь четыре матча за клуб, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник на чемпионате мира в Катаре принял участие в двух матчах сборной Англии и отметился одной результативной передачей.

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