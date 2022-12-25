Эдди Хау — о борьбе «Ньюкасла» за место в ЛЧ: всё в наших руках

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о турнирных перспективах своей команды во второй части сезона АПЛ. «Сороки» занимают третью позицию в таблице, набрав 30 очков в 15 встречах, и продолжают борьбу за выход в Лигу чемпионов по итогам сезона.



«Всё в наших руках. Хотелось бы думать, что команда готова к тому, что нас ждёт. Хочется верить, что мои футболисты готовы играть по-разному. Я почти уверен, что вторая половина сезона будет сложнее, но это нормально. Думаю, мы примем вызов.



Не знаю, как будет выглядеть наше январское трансферное окно. Нужно быть осторожным, чтобы не сделать чего-то, что негативно скажется на команде. С другой стороны, трудно усилить стартовый состав, не тратя при этом денег, а правила финансового фэйр-плей усложняют эту задачу», — приводит слова Хау The Guardian.

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