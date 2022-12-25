Экс-игрок «МЮ» Эвра дал прогноз на топ-7 команд по итогам сезона английской Премьер-лиги

Бывший крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сделал свой прогноз на завершение чемпионата и расположение топ-клубов в турнирной таблице по окончании сезона.
«Думаю, что топ-4 будет таким: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Ниже в таблице закончат «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Думаю, что «Юнайтед» закончит примерно на этой позиции, и я не буду разочарован, если это случится. Потому что я понимаю, что в клубе сейчас идёт перестройка, это длительный процесс. Я знаю, что многие фанаты посчитают провалом, если мы не закончим в четвёрке лучших. Даже сам тен Хаг сочтёт это провалом. Но лично я думаю, что мы ещё не готовы, команде не хватает стабильности», — сказал Эвра в интервью для Betfair.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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