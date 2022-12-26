Тренер «Челси» Поттер — о поддержке руководства: предвкушаю предстоящие годы в клубе

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о встрече с одним из владельцев клуба Бехдадом Эгбали и дал понять, что руководство полностью доверяет ему в процессе перестройки команды.

«Я встретился с Бехдадом [Эгбали] и хорошо поговорил с ним. Я ещё более уверен в себе, больше ощущаю поддержку, которую получаю сейчас, нежели три месяца назад, когда только пришёл в клуб. Я уже предвкушаю не только предстоящие месяцы в клубе, но и годы. Это фантастика», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

На данный момент лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий тур чемпионата синие проведут завтра, 27 декабря, когда встретятся с «Борнмутом».

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