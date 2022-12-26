Тренер «Челси» Поттер — о поддержке руководства: предвкушаю предстоящие годы в клубе
Поделиться
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о встрече с одним из владельцев клуба Бехдадом Эгбали и дал понять, что руководство полностью доверяет ему в процессе перестройки команды.
«Я встретился с Бехдадом [Эгбали] и хорошо поговорил с ним. Я ещё более уверен в себе, больше ощущаю поддержку, которую получаю сейчас, нежели три месяца назад, когда только пришёл в клуб. Я уже предвкушаю не только предстоящие месяцы в клубе, но и годы. Это фантастика», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.
На данный момент лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий тур чемпионата синие проведут завтра, 27 декабря, когда встретятся с «Борнмутом».
Самые быстрые отставки тренеров в футболе
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
00:56
-
00:39
-
00:12
- 25 декабря 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:25
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:50
Партнерский контент