Иско может продолжить карьеру в Англии или США

Полузащитник Иско попал в сферу интересов клубов АПЛ и МЛС.
Бывший футболист «Реала» может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне» или «Лос-Анджелес Гэлакси». Эти клубы проявляют к игроку интерес, сообщает AS.
Испанец ранее расторг контракт с «Севильей». Иско мог покинуть команду из-за конфликта со спортивным директором клуба Мончи и положения андалусийцев в турнирной таблице чемпионата Испании.
Напомним, Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Севилья» в 14 матчах набрала 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (37).
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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