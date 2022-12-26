Кассано — о сборной Аргентины: Месси взял их всех за руку и отвел на вершину мира

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано дал оценку игре аргентинцу Лионелю Месси на чемпионате мира — 2022.
«В 35 лет он за семь матчей забил 7 голов и отдал 4 результативных паса. Если кто-нибудь найдет игрока, который в 35 лет покажет на чемпионате такую же игру, окажет решающее влияние во всех матчах, будет играть так же стабильно – я готов его выслушать.
Но никто никогда не делал ничего подобного. Причем в этой хорошей команде два мальчика, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария проявил себя только в финале.
А он взял их всех за руку и отвел на вершину мира. Он сделал нечто немыслимое. Он играл на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И был лучшим.
Я рад за него, за его семью, они настрадались из-за прежних поражений Аргентины», – приводит слова Кассано Mondo Napoli.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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