Спортдиректор «Оренбурга»: на сборах будем общаться с Личкой по поводу продления контракта

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном продлении контракт с главным тренером команды Марцелом Личкой. По словам Андреева, во время зимних сборов клуб обсудит со специалистом продление соглашения.



«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».



«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).



Ранее СМИ сообщали об интересе к Личке со стороны «Краснодара», однако в итоге специалист принял решение остаться в оренбургском клубе.

