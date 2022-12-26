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Александр Гришин: Сычевой рискует, переходя в «Крылья Советов»

Александр Гришин: Сычевой рискует, переходя в «Крылья Советов»
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о решении Владимира Сычевого перейти в самарские «Крылья Советов».

«Может, Сычевой перешел в «Крылья» из-за хорошего контракта. В «Оренбурге» Владимир сделал себе имя. Переходя в «Крылья Советов», Сычевой рискует. У него может не пойти так, как это было в «Оренбурге». Выбирать только Сычевому, это его жизнь.

Сычевой и Сергеев — нападающие одного типа, поэтому Владимир впишется в игру самарцев, но это будет видно, когда начнутся матчи Премьер-Лиги», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

Ранее Сычевой объявил, что собирается выступать за самарские «Крылья Советов» под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.

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