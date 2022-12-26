Попов: «Спартак» — любимый клуб в России. Их либо дико поддерживают, либо дико ненавидят

Московский «Спартак» является самой любимой командой у жителей России, место ниже пятого в чемпионате страны всегда становится разочарованием, заявил двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов.
«Когда «Спартак» ниже пятого места — это разочарование. Эта команда — самая любимая у россиян. Все их либо дико поддерживают, либо дико ненавидят.
«Спартак» много играет на хайпе, на патриотизме. Тренер у них молодой, амбициозный. Думаю, что он покажет результат и свалит из России в конце сезона. А нужно, чтобы рядом был тренер‑россиянин, чтобы он его подтянул. Руководство наших клубов должно говорить иностранным тренерам, что в их штабе будет местный, чтобы он мог учиться, набираться опыта», — приводит слова Попова «Матч ТВ».
«Спартак» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России и занял десятое место в чемпионате России. После 17 туров РПЛ текущего сезона «красно‑белые» идут вторыми, отставая от «Зенита» на шесть очков, также команда пробилась в плей‑офф Кубка России.
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