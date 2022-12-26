Григорян: хобби Бердыева — смотреть футбол, что говорит о высокой степени увлеченности

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что наставник «Сочи» Курбан Бердыев старается смотреть топовые футбольные матчи, невзирая на высокую загруженность.



«Даже постоянно работая тренером и уделяя огромное время аналитике своей команды, он также каждый день смотрит один‑два других топовых матча, обязательно смотрит. Его хобби — смотреть футбол, что говорит о высокой степени увлеченности», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».



Ранее «Сочи» назначил Бердыева на пост главного тренера команды. 70‑летний тренер приступит к обязанностям с нового года.



Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.



«Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков в 17 матчах чемпионата.