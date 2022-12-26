Осинькин: у «Крыльев» есть кандидаты, чтобы безболезненно заменить Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что у самарского клуба есть резервы, чтобы заменить полузащитника Сергея Пиняева, покидающего команду.



«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определённые кандидаты. Мы хотим сделать всё, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать всё, чтобы команда не зависела от потери одного человека», — приводит слова Осинькина Metaratings.



Напомним, ожидается, что Пиняев продолжит карьеру в «Локомотиве». В 15 матчах за самарский клуб Пиняев забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.