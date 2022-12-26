Агент Языджи: ни о каком переходе Юсуфа в «Зенит» речи не идет

Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что его клиент в ближайшее время может вернуться в Россию.
«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания. Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе «Трабзонспора». Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет», — приводит слова Чебеджи Sport24.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25-летний футболист «Лилля», находящийся в аренде в «Трабзонспоре», близок к переходу в «Зенит».
25-летний Языджи — воспитанник «Трабзонспора». В 2019 году он перешёл в «Лилль», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Вторую половину сезона-2021/2022 Языджи выступал за ЦСКА, в составе которого в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
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