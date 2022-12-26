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Фёдоров считает, что Бердыев может вывести «Сочи» в зону еврокубков

Фёдоров считает, что Бердыев может вывести «Сочи» в зону еврокубков
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Экс-игрок «Рубина» Андрей Федоров высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Уверен что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице – тренер-то опытный. Сейчас уже это странно прозвучит, но по итогам сезона «Сочи» вполне может оказаться в зоне еврокубков.

Связано ли назначение с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Не думаю. И мне кажется, что мы не уйдем в Азию», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.

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