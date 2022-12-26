Ондуа заявил, что сильно переживал перед объявлением окончательной заявки Камеруна на ЧМ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что очень сильно переживал перед объявлением окончательной заявки команды на чемпионат мира в Катаре.
«Объявление заявки на ЧМ‑2022? Один из самых волнительных моментов в моей жизни. Этот список пришел после того, как я получил травму. Переживал весь этот период. Я отдал всё, чтобы попасть в состав. Очень переживал, что меня не вызовут, но тренерский штаб в меня верил и поддерживал», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».
Сборная Камеруна заняла третье место в группе G, в которой также выступали Бразилия, Швейцария и Сербия.
27‑летний хавбек выступает за «Ганновер» с 2021 года. В составе немецкой команды он провел 32 матча. В России Ондуа играл за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а на взрослом уровне — за «Анжи».
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022:
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