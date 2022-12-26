Экс-игрок «Рубина»: Бердыев ничего не даст российскому футболу, у него возраст не тот

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» и о его перспективах.

«Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что‑то дать. Только футбол может дать ему. Ему 70 лет, это не тот возраст, чтобы с энтузиазмом работать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся.

Конечно, верю, что у него получится. Желаю ему только успехов. Но думаю, на 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже.



У Бердыева другая философия, чем та, что исповедовал Федотов и Гаранин. У них всё было «на мяче». У Курбана Бекиевича одна из первых задач — построить игру в обороне. Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально», — приводит слова Попова «Матч ТВ».