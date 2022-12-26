Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина»: Бердыев ничего не даст российскому футболу, у него возраст не тот

Экс-игрок «Рубина»: Бердыев ничего не даст российскому футболу, у него возраст не тот
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» и о его перспективах.

«Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что‑то дать. Только футбол может дать ему. Ему 70 лет, это не тот возраст, чтобы с энтузиазмом работать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся.

Конечно, верю, что у него получится. Желаю ему только успехов. Но думаю, на 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже.

У Бердыева другая философия, чем та, что исповедовал Федотов и Гаранин. У них всё было «на мяче». У Курбана Бекиевича одна из первых задач — построить игру в обороне. Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы? Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022