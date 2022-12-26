Источник: «Торпедо» отказалось от подписания Дзюбы
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Российский нападающий Артём Дзюба с высокой долью вероятности не перейдёт в московское «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».
«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — сообщает источник.
Также сообщается, что «Торпедо» вёл с Дзюбой первоначальные переговоры, однако остановил их.
Напомним, Дзюба пребывает в статусе свободного агента с начала ноября после разрыва контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», за который россиянин провёл пять матчей и отметился единственным голом.
Ранее 34-летний российский нападающий выступал за «Зенит», с которым четыре года подряд выигрывал золотые медали РПЛ.
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