Роберт Левандовски: поддержка жены позволяет мне быть на высоте

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как жена помогает его карьере.

«Она знает все, что я должен делать. Не только в тренажерном зале или в тренировочном лагере, но и в вопросах питания и здоровых продуктов. Нужно набраться терпения и не ожидать, что изменения будут заметны через две недели. Дорога очень длинная.



Она очень поддерживала меня на протяжении многих лет. Это позволяет мне быть на высоте. Это вызов не только для меня, но и для неё, которая всегда находит что-нибудь новое. Она тоже работает с врачом, и если она видит, что мне нужно что-то изменить, чтобы улучшить, я это делаю.



Наше тело – наш рабочий инструмент. Футбол – это физический вид спорта, поэтому физические качества очень важны, чтобы быть на вершине», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

На счету польского форварда 13 голов и четыре голевые передачи в 14 играх Ла Лиги нынешнего сезона.

Роберт Левандовски переходит в «Барселону»