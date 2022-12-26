Баженов: «Спартак» плодотворно провёл год своего 100-летия. Глаз радуется от игры клуба
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о прогрессе столичного клуба в год своего 100-летия.
«Насколько плодотворно прошёл для «Спартака» год столетия клуба? Плодотворно. Во‑первых, выиграли Кубок России, во‑вторых, сейчас команда идёт в лидерах, в‑третьих, она показывает классный футбол, когда молодёжь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень. Само собой, у команды замечательный тренер. На игру «Спартака» сейчас очень интересно смотреть: глаз радуется. Это заслуга всего тренерского штаба и всех игроков команды», — приводит слова Баженова „Матч ТВ“.
Напомним, после 17 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Зенита» на шесть очков.
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