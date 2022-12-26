Андрей Чернышов: в Азии не все страны дружественно относятся к РФ. Нас там точно ждут?

Главный тренер индийского футбольного клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что РФС может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мне в этой ситуации пока одно непонятно — в Европе с нами практически никто не хочет играть, верно? Но в Азиатской конфедерации футбола тоже не все страны дружественно к нам относятся. В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда? Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут.



Пытаться можно войти в любую конфедерацию – и в африканскую, например, но ждут ли нас там?



Я за то, чтобы наша сборная и клубы играли официальные международные матчи. Разумеется, приоритетом является Европа, но ведь там не дают чёткого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям. Ситуация очень неприятная, и надо пытаться идти туда, где нас примут и где мы будем играть официальные матчи.



Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, в РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей. Вопрос очень сложный. Надеюсь, что люди, которые работают в РФС, знают своё дело и эти заявления имеют свой вес», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Напомним, вопрос о переходе в АФК должен быть рассмотрен руководителями РФС в ближайшее время.