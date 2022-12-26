Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрдоган рассказал о будущем Роналду, конфликт Большунова и Устюгова. Главное к утру

Эрдоган рассказал о будущем Роналду, конфликт Большунова и Устюгова. Главное к утру
Комментарии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии, между российскими лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым произошёл конфликт из-за жёсткого финиша на этапе Кубка России, украинский защитник Валерий Бондарь обвинил испанского арбитра Матеу Лаоса в невыходе сборной на чемпионат мира в Катаре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Президент Турции Эрдоган: Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
  2. Устюгов не пожал руку Большунову после финиша спринта на Кубке России. Видео.
  3. «Лаосу сказали не ставить пенальти, потому что это Украина». Бондарь — о матче с Уэльсом.
  4. Гашек: НХЛ, WTA и ATP придётся заплатить за поддержку России.
  5. «Вы должны были стать послом ислама». Салаха раскритиковали за рождественское фото.
  6. Украина попросила ISU исключить Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards.
  7. Экс-вратарь «Койотс» — о лучшем голе Овечкина: даже Гретцки был ошарашен и не мог поверить.
  8. Фотограф раскрыл историю снимка Месси с Кубком мира, побившего рекорд в «Инстаграме»*.
  9. Устюгов прокомментировал конфликт с Большуновым.
  10. «Ну пускай теперь с камерой бегает». Большунов ответил на обвинения Устюгова.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022