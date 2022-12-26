Эрдоган рассказал о будущем Роналду, конфликт Большунова и Устюгова. Главное к утру
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии, между российскими лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым произошёл конфликт из-за жёсткого финиша на этапе Кубка России, украинский защитник Валерий Бондарь обвинил испанского арбитра Матеу Лаоса в невыходе сборной на чемпионат мира в Катаре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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