Эрдоган рассказал о будущем Роналду, конфликт Большунова и Устюгова. Главное к утру

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии, между российскими лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым произошёл конфликт из-за жёсткого финиша на этапе Кубка России, украинский защитник Валерий Бондарь обвинил испанского арбитра Матеу Лаоса в невыходе сборной на чемпионат мира в Катаре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».